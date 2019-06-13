Отражение атаки морского десанта на побережье Азовского моря отработали на учениях пограничники

Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в полевых условиях, приближенных к боевым, вновь отработали участие пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил.

"Несмотря на резкие изменения погоды - от жары до проливных дождей, "зеленые береты" совершили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу. Таким образом, усовершенствованы практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведению огня днем и ночью", - сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что при отработке участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья для разведки противника, местности и корректировки огня были задействованы среди прочего и возможности беспилотных летательных аппаратов.