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11:48 13.06.2019

САП направила в суд дело о растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", обвинения предъявлены 8 лицам

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САП направила в суд дело о растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", обвинения предъявлены 8 лицам

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Дарницкий районный суд г.Киева для рассмотрения по существу обвинительный акт в деле о растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на украинско-российской границе, обвинения предъявлены 8 лицам.

"Прокуроры САП совместно с детективами НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты денежных средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и АР Крым. Обвинение предъявлено трем должностным лицам Госпогранслужбы Украины, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта "Стена" завладели средствами госбюджета в особо крупных размерах, чем вызвали убытки государству на общую сумму 16 млн 688 тыс. 496,31 грн.

Обвинение предъявлено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах); по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц) по ч. 1 ст.366 У Уголовного кодекса Украины (служебный подлог); ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (организация фиктивного предпринимательства); а также по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 Уголовного кодекса Украины (организация внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц).

Теги: #госсредства #обвинение #украина #суд #сап
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