События

11:41 13.06.2019

Иран заявил о спасении 44 членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Оманском заливе

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Иран заявил о спасении 44 членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Оманском заливе

Власти Ирана сообщили, что пришли на помощь 44 членам экипажа одного из танкеров, терпящих бедствие в Оманском заливе.

Как сообщили в четверг иранские СМИ, моряков уже доставили в один из портов Ирана.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром прогремели два взрыва. С нескольких судов поступили сигналы бедствия.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к крайней осторожности всех, кто находится в Оманском заливе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Bloomberg также сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

Теги: #иран #нефть #танкер
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