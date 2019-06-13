В метро Киева советуют пассажирам иметь при себе воду во избежание ухудшения самочувствия из-за устоявшейся аномальной жары

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" рекомендуют пассажирам общественного транспорта и подземки в частности иметь при себе питьевую воду ввиду установившейся в Украине и в Киеве аномально высокой для этого времени года температуры воздуха.

"Друзья! Аномальная жара в ближайшие дни планирует еще быть с нами. Системы вентиляции, которые у нас есть, работают, однако при таких температурах даже в подземке душно. Во избежание случаев ухудшения самочувствия советуем иметь с собой воду, особенно во время поездок в транспорте", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте столичного метрополитена в соцсети Твиттер.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что 12 июня в Украине установится максимальная температура воздуха, характерная для середины июня. Температура ночью 16-21°С, на побережье морей 20-25°С, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°С; днем 29-34°С, в Карпатах 18-23°С.

В Киеве же, по данным синоптиков, будет удерживаться сухая и жаркая погода с ночной температурой около 20°С и дневной в районе 31-33°С.

На четверг, 13 июня, как и на ближайшие дни, прогнозы Гидрометцентра касательно температурного режима в Украине и в Киеве в частности существенно не изменились.