События

11:39 13.06.2019

В ходе конфликта на Донбассе с начала года погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены

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В ходе конфликта на Донбассе с начала года погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тыс. были ранены.

Согласно данным доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека, представленного на пресс-конференции в Киеве в четверг, с начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв среди гражданских, в частности 12 погибли в результате конфликта на Донбассе, еще 58 были ранены.

"Это наименьший показатель за весь период конфликта", - говорится в докладе.

С начала июня миссия также зафиксировала 12 жертв среди гражданского населения.

"Это столько же, сколько за весь май", - сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Теги: #жертвы #россия #украина #оос #донбасс #оон
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