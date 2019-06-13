События

11:35 13.06.2019

По танкеру в Оманском заливе была выпущена торпеда

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По танкеру в Оманском заливе была выпущена торпеда

По одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на источники.

Торпеда, по данным СМИ, попала в танкер под названием Front Altair, который загорелся.

Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

Ранее сообщалось, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала PressTV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Теги: #торпеда #оман #нефть #танкер
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