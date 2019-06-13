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11:08 13.06.2019

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

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Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Национальный банк Украины уведомили об очередной попытке запретить первому заместителю главы Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности – через Барышевский районный суд, который на днях вынес другое резонансное решение – о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности", – сообщил НБУ в четверг.

Центробанк уточняет, что инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, однако в Едином госреестре судебных решений такое определение в настоящее время отсутствует.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после его получения. Однако пока мы и не получали, и не присутствовали при каком-либо определении о запрете членам правления осуществлять свои полномочия", – цитируются в релизе слова начальника управления претензионно-исковой деятельности юридического департамента НБУ Виктора Григорчука.

По его словам, в сложившихся условиях Нацбанк не может утверждать, что информация о наличии соответствующего определения соответствует действительности, однако если это так, то НБУ обжалует его в предусмотренном законом порядке.

"Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а, следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы ", - отметил Григорчук.

Как сообщалось, ранее в Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Рожковой выполнять полномочия первого замглавы НБУ. Помимо того в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий. Однако 15 мая 2018 года Апелляционный суд Киева подтвердил правомерность выполнения ею своих должностных обязанностей, а Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу, указывает центробанк.

Премьер-министр Владимир Гройсман 12 июня раскритиковал решение Барышевского райсуда о приостановлении лицензии SkyUp и поручил Министерству юстиции подготовить письмо к органам судебной власти и президенту обо всех схожих случаях.

Теги: #рожкова #нбу #украина #суд
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