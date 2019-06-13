Родственники погибших при уничтожении рейса МН17 протестовали под посольством РФ в Нидерландах

Родственники жертв сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года пассажирского авиалайнера Boeing-777 рейса МН17 устроили протест под посольством России в Нидерландах и осудили позицию Москвы, которая до сих пор отказывается признавать причастность к трагедии, сообщает Зеркало недели. Украина" со ссылкой на голландское издание NOS.

"Перед зданием посольства РФ в Гааге родные погибших символически установили 298 белых стульев, которые символизируют 298 жертв MH17. Они установлены, как в самолете, включая проходы", – сказано в сообщении; также участники акции вывесили плакаты "Справедливость для MH17" и "Человечность превыше политики".

Протестующие хотят, чтобы Россия ответила за свое преступление.

"Мы хотим призвать Россию к ответственности. Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH17... Молчание – политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", – заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды.

17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области с экранов радаров пропал "Боинг-777", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям" и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.

Почти через четыре года, в мае 2018 года, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет . Комплекс "Бук", из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске.

На следующий день Австралия и Нидерланды официально объявили о том, что именно Россия несет ответственность за уничтожение малайзийского "Боинга". Европейский Совет также призвал РФ взять на себя ответственность и полностью содействовать всем попыткам установить истину, справедливость и вину конкретных лиц в данном преступлении.

Однако РФ до сих пор отрицает свою причастность к трагедии – спустя почти пять лет после гибели авиалайнера.