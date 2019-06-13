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09:26 13.06.2019

В Госбюджет Украины возвращено 2,9 млн грн за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-29

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В Госбюджет Украины возвращено 2,9 млн грн за несвоевременный ремонт истребителей МиГ-29

Военная прокуратура Западного региона Украины вернула в Государственный бюджет Украины 2,9 млн грн за несвоевременный ремонт и поставку истребителей МиГ-29, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"11 июня 2019 Хозяйственный суд. Киева частично удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принял решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в Государственный бюджет Украины 2,9 млн грн" – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в среду вечером.

В частности, в марте 2018 между оборонным ведомством и указанным заводом был заключен договор на модернизацию двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ исполнитель должен был уплатить штрафные санкции. Однако эти обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники", – подытожили в прокуратуре.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства.

Теги: #госбюджет #военная_прокуратура #прокуратура #украина #ремонт #истребитель
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