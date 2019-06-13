Разоблачена группа чиновников и полицейский, обещавшие выделить земельный участок за $500000 - ГБР

Следователями Киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачена группа злоумышленников, которые пытались получить от гражданина $500000 за выделение ему в пользование 100 га земельного участка, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Среди данной группы лиц - должностные лица органов местного самоуправления и полицейский. За денежное вознаграждение они обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в среду вечером.

Чиновники и полицейский задержаны при передаче части денежных средств в сумме $200000.

"Решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой)", - подытожили в ГБР.