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07:39 13.06.2019

Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранение – штаб ООС

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Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранение – штаб ООС

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований 28 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: пять раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Марьинка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; два раза Широкино - из автоматических гранатометов; Новотроицкое -  из гранатометов различных систем; дважды Старогнатовку -  из автоматические гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Лебединское – из стрелкового оружия; окраину Талаковки -  из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Новгородское, Луганское, Южное.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное -  из стрелкового оружия; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил: Боровское - артиллерия калибра 152 мм; окраина Луганска - автоматический гранатомет и стрелковое оружие", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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