В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

На территории одного из частных домов города Дружковка Донецкой области изъят арсенал с оружием, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Оперативными работниками правоохранительных органов из состава Объединенных сил была получена информация, что на территории одного из частных домов города Дружковка Донецкой области незаконно хранящегося арсенал с оружием. Во время следственных действий правоохранители изъяли на приусадебном участке дома два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, два пулемета, снайперскую винтовку, огнемет МРО-А российского производства и четыре автомата Калашникова", - говорится в сообщении, на официальной странице ООС в соцсети Фейсбук в среду.

По имеющейся информации схрон был оборудован в 2014 году представителем незаконного вооруженного формирования, который планировал использовать оружие для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

"В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия и устанавливаются обстоятельства дела" – подытожили в штабе ООС.