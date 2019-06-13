События

05:05 13.06.2019

В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

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В районе ООС уничтожен схрон боевиков - штаб ООС

 На территории одного из частных домов города Дружковка Донецкой области изъят  арсенал с оружием, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Оперативными работниками правоохранительных органов из состава Объединенных сил была получена информация, что на территории одного из частных домов города Дружковка Донецкой области незаконно хранящегося арсенал с оружием. Во время следственных действий правоохранители изъяли на приусадебном участке дома два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, два пулемета, снайперскую винтовку, огнемет МРО-А российского производства и четыре автомата Калашникова", - говорится в сообщении, на официальной странице ООС в соцсети Фейсбук в среду.

По имеющейся информации схрон был оборудован в 2014 году представителем незаконного вооруженного формирования, который планировал использовать оружие для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

"В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия и устанавливаются обстоятельства дела" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #боевики #украина #схрон
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