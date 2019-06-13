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03:25 13.06.2019

Трамп заявил, что воспользовался бы компроматом от других стран на своих соперников на выборах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если какое-либо иностранное правительство предоставит ему информацию о политическом противнике, он, вероятно, примет ее.

"Если бы кто-то позвонил из страны, Норвегии, (и сказал): " У нас есть информация о вашем противнике ". О, я думаю, я хотел бы это услышать", - сказал Трамп в интервью ABC News.

Он также заявил, что не считает это вмешательством в выборы.

"Это не вмешательство, у них есть информация - я думаю, я бы взял ее", - сказал президент США.

Трамп добавил, что "если бы он думал, что что-то не так, то пошел бы в ФБР".

По его словам, это не касается случаев, когда происходит так называемое "исследование оппонента".

Он также раскритиковал заявление директора ФБР Кристофера Рэя о том, что бюро хотело бы знать о таких случаях.

"Директор ФБР ошибается, потому что, честно говоря, в жизни так не бывает", - сказал Трамп.

Сын президента Дональд Трамп-младший подозревается в том, что 9 июня 2016 года участвовал во встрече, на которой ему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Теги: #сша #трамп #компромат #выборы
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