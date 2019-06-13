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01:10 13.06.2019

Трамп заявил, что Германия делает огромную ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

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Трамп заявил, что Германия делает огромную ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

резидент США Дональд Трамп раскритиковал планы Германии по строительству газопровода "Северный потока 2".

"Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - заявил Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме 12 июня.

Как сообщает "Голос Америки" президент США раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта "Северный поток 2".

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии" за газ, - отметил Трамп.

Именно Германия может заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

"Германия имеет возможность заблокировать трубопровод, - сказал он. - Знаете как? Не покупать российский. Германия решила купить огромный процент своих энергоносителей в России"- рассказал президент США.

Он поделился соображениями о том, что немецкий народ не доволен решением покупать российский газ, ведь это делает "Германию заложницей России".

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Теги: #сша #трамп #газопровод #германия
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