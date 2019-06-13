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00:46 13.06.2019

Трамп верит в возможность договориться с КНДР, но никуда не спешит

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Трамп верит в возможность договориться с КНДР, но никуда не спешит

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным урегулировать ядерную проблему с КНДР, но предупредил, что может позволить себе с этим не спешить.

"Я думаю, все завершиться успешно. Но я никуда не спешу. Санкции (против КНДР - ИФ) - в силе", - сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп заверил, что он - первый американский президент, всерьёз пытающийся решить проблему КНДР. "Они там уже давно" - пояснил он, говоря о лидере КНЛР Ким Чен Ыне, его отце Ким Чен Ире и о деде нынешнего руководителя - основателе КНДР Ким Ир Сене.

"И никто все это время ничего не предпринимал, кроме меня", - добавил Трамп.

Он напомнил, что Ким Чен Ын недавно прислал ему "прекрасное" письмо. "Однажды вы увидите его. Может - через 100 лет, а может - через две недели", - сказал Трамп.

Теги: #сша #трамп #кндр
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