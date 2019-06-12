Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Суд в Харькове отказал следствию в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога одному из причастных к жестокому избиению оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, посчитав достаточным круглосуточный домашний арест.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение вынесла судья в среду вечером после того, как вышла из совещательной комнаты. Согласно решению суда, 26-летний безработный харьковчанин по фамилии Козлюк, причастный к нападению на видеооператора, должен будет провести под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля 1 месяц и 28 дней.

Обжаловать это решение суда можно в течение 5 дней. Адвокат подозреваемого сразу после завершения заседания сказал, что сторона защиты подаст апелляцию на это решение.

Спустя некоторое время в пресс-службе прокуратуры также заявили о намерении подать апелляцию на это решение суда.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст.187 (разбой).

12 июня в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция объявила о подозрении одному из причастных к жестокому избиению Макарюка.

"Харьковские полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на видеооператора. Им оказался 26-летний харьковчанин. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщили после этого в пресс-службе прокуратуры, следствие будет требовать содержания под стражей без определения залога.