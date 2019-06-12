Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

Выбор Минфином Украины евро в качестве валюты нового выпуска 7-летних еврооблигаций вызван желанием сбалансировать платежный баланс и валютные риски по государственному долгу и воспользоваться ситуацией более низких процентных ставок на рынках активов в евро для достижения конкурентного ценообразования.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка по итогам прошедшего в ходе роад-шоу общения с инвесторами в формате звонка и презентации, Минфин указал на тот факт, что если в поступлениях по текущему счету платежного баланса доля евро в 2018 году составила 22,8%, то в обратном направлении – 40,1%.

Другими целями была названа диверсификация инвесторов и установление ценовых ориентиров для кривой доходности Украины в евро, так как последний выпуск еврооблигаций в этой валюте был осуществлен 15 лет назад.

По словам участников рынка, выбор текущего момента для размещения украинская сторона пояснила снижением политической неопределенности после проведения президентских выборов и подтверждением со стороны МВФ и его миссии поддержки Украины и соблюдения ею количественных параметров текущей программы сотрудничества. Минфин также напомнил, что такие действия отвечают стратегии, объявленной в начале года, по осуществлению нескольких небольших транзакций в дополнение к увеличенному льготному финансированию с участием МФО.

Как сообщалось, Минфин Украины привлек BNP Paribas и Goldman Sachs International для совместной организации и в качестве совместных букраннеров для проведения роуд-шоу 7-летних евробондов в евро. Встречи с инвесторами проходят в понедельник-четверг на этой неделе в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане. В частности, в среду украинская делегация во главе с министром финансов Оксаной Маркаровой работала во Франкфурте. Во встречах принимают участие также первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов, замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

"На роудшоу все слоты для встреч забиты", -- написал в среду на своей странице в Facebook Нефьодов.

По мнению руководителя подразделения по корпоративному анализу ICU Николая Мартыненко, которое он изложил в колонке на "Экономической правде" в среду, воспользовавшись сегодняшним окном и выбрав евро в качестве валюты выпуска евробондов, Украина может привлечь средства на 7 лет под 6-6,5% годовых по сравнению с текущей 8% доходностью 7-летних долларовых еврооблигаций.