Дуда надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в его стране

Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что надеется на дальнейшее увеличение численности американского воинского контингента в его стране.

"Я надеюсь, что это военное присутствие постепенно будет усиливаться", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом Дуда подчеркнул, что "только сами США должны определять, сколько войск они будут готовы отправить в Польшу".

Ранее стало известно о соглашении, предусматривающем размещение 1 тыс. военнослужащих США в Польше.