События

22:30 12.06.2019

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

3 мин читать

Американская Trident Acquisitions Corp, подавшая одну из четырех заявок на конкурсе по разработке участка "Дельфин" на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря, заявляет о готовности вложить $1 млрд инвестиций.

"Мы предложили Украине инвестиции в размере $1 млрд, начало добычи через 3,5 года в случае обнаружения запасов и опытнейшую команду разработчиков оффшорных месторождений", – написал в Facebook CEO компании, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, в мае получивший украинское гражданство указом президента Петра Порошенко.

"Смотрим, что скажут конкуренты, держим кулаки и надеемся...", – добавил он.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ. Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Экспертное сообщество, в том числе представители проекта по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно поднимали вопрос относительно того, что 60 дней недостаточно для проведения потенциальными участниками конкурса оценки геологической и юридической информации по данному участку. В начале июня, глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по "Дельфину".

Инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежала еще одной американской компании – Frontera Resources Corporation, которая также подалась на конкурс.

Два других участника – подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (ГНКАР) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Американская Trident Acquisitions Corp была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине прошлого года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Согласно годовому отчету за 2018 год, на 15 мая 2019 года Пономареву принадлежало 7% через Eastpower OÜ and Fivestar OÜ, где он также является директором. Среди других крупных акционеров и бенефициаров канадская Polar Asset Management Partners Inc. – 9,2%, Эндрю Вейсс (Andrew M. Weiss) и Weiss Asset Management LP с WAM GP LLC – 8,1%, Сандер Гербер (Sander Gerber) и Hudson Bay Capital Management LP – 6,3%.

Президентом компании и ее CFO выступает российский инвестбанкир Вадим Комиссаров, которому принадлежит около 0,44% акций, главным операционным директором – экс-руководитель Смарт-Холдинга Александр Тимофеев. Среди директоров также совладелец крупнейшей украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич.

Согласно данным на конец марта этого года, активы Trident Acquisitions составляли $210,05 млн, из которых $205,28 млн были вложены в американские казначейские обязательства.

Теги: #срп #дельфин #trident #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 12.06.2019
Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

23:04 12.06.2019
Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

21:50 12.06.2019
Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

21:37 12.06.2019
Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

19:00 12.06.2019
Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, без потерь

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, без потерь

18:51 12.06.2019
Конкурс на разработку "Дельфина" по СРП может быть переобъявлен, если анализ заявок продемонстрирует неспособность конкурсантов освоить участок

Конкурс на разработку "Дельфина" по СРП может быть переобъявлен, если анализ заявок продемонстрирует неспособность конкурсантов освоить участок

18:33 12.06.2019
Тимошенко обсудила с президентом Зеленским досрочные парламентские выборы

Тимошенко обсудила с президентом Зеленским досрочные парламентские выборы

18:33 12.06.2019
"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

18:30 12.06.2019
МВД намерено обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса во время выборов Раду

МВД намерено обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса во время выборов Раду

18:03 12.06.2019
АМПУ может инвестировать в развитие портов более 20 млрд грн за 5 лет в случае снижения ставки отчислений в бюджет

АМПУ может инвестировать в развитие портов более 20 млрд грн за 5 лет в случае снижения ставки отчислений в бюджет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США и КНР в итоге заключат торговое соглашение

Дуда надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в его стране

Российские военные перебрасывают дополнительные силы в Крым

Гройсман поручил Насалику и руководству ФГИ разблокировать закупки львовского угля и сделать уголь госшахт приоритетным для госэнергокомпаний

Прокуратура согласовала заочное сообщение о подозрении двум итальянцам, воевавшим на стороне "ДНР" в 2014 году

В латвийском Даугавпилсе зафиксирован исторический рекорд жары

Украинские пехотинцы укрепились на позициях в Марьинке

На Житомирщине работник лесхоза ранил из мелкокалиберной винтовки соседского подростка

Луценко сообщил о задержании местных чиновников, требовавших $500 тыс. за выделение земли в Черновицкой области под охотничье хозяйство

Общественные организации Донбасса выступают за создание онлайн-платформы для проектов по развитию пострадавших территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА