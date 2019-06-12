Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

Коалиционное соглашение между политическими партиями "Батькивщина", "Слуга народа" и "Голос" может базироваться на программе "Новый курс", сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Мы - единственная политическая сила, которая сформировала пошаговый план, как возродить страну, как дать людям ощущение нормальной жизни. Это стратегический план под названием "Новый курс". Мы предлагаем не только создать коалицию действий в парламенте, но и основывать коалиционное соглашение на "Новом курсе"", - рассказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканала "112-Украина" в среду вечером.

По мнению Тимошенко, она не представляет, как политическая сила нового президента может объединиться с "Оппозиционной платформой" Юрия Бойко или "Европейской стратегией" Петра Порошенко.

"Наши условия для создания коалиции очень просты: нам надо отойти от бесконечных пиар-шоу. Ведь вы знаете, что предыдущая власть заменяла реальные действия большими пиар-шоу и информационными волнами", - добавила лидер партии "Батькивщина".

Тимошенко убеждена, сегодня люди ждут действия и результаты. А значит новая коалиция должна начать воплощение изменений быстрее.

"Так же, как страна выбирала всенародно президента, сейчас на парламентских выборах избираются не только депутаты фракций, но и избирается, в том числе и премьер-министр. Нам нужны действия. Поэтому первое условие для создания коалиции, чтобы она начала действовать немедленно", - подытожила Тимошенко.