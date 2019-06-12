События

21:37 12.06.2019

Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

1 мин читать
Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает важным, чтобы президент Владимир Зеленский подписал изменений в приложение №27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС как можно быстрее до саммита Украина-ЕС.

"Долгожданное "энергетическое" приложение №27 к Соглашению, кропотливая работа над которым в правительстве, а затем и в парламенте, продолжалась год. Но надо, чтобы не только ВР и Кабмин сделали свою работу, а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", - написала она в социальной сети Facebook.

По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной."

"Но чтобы двигаться в исполнении соглашения, и это ключевое, - нужны полное понимание и сотрудничество всех задействованных институций. Если, по крайней мере, одно из звеньев демонстрирует неконструктивную позицию, весь процесс тормозится", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Также она посетовала на то, что некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.

"Еще одна проблема - способность властных институтов работать над евроинтеграцией. То же и с евроатлантическим направлением", - считает вице-премьер.

Теги: #президент #изменения #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 12.06.2019
Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

Суд в Харькове отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора Макарюка во время массовой драки у "Барабашово"

23:04 12.06.2019
Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

Минфин Украины выбрал евро для евробондов для снижения цены и диверсификации рисков и инвесторов

22:30 12.06.2019
Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

21:50 12.06.2019
Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

Коалиционное соглашение в парламенте может базироваться на "Новом курсе" "Батькивщины" - Тимошенко

19:00 12.06.2019
Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, без потерь

Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, без потерь

18:51 12.06.2019
Конкурс на разработку "Дельфина" по СРП может быть переобъявлен, если анализ заявок продемонстрирует неспособность конкурсантов освоить участок

Конкурс на разработку "Дельфина" по СРП может быть переобъявлен, если анализ заявок продемонстрирует неспособность конкурсантов освоить участок

18:33 12.06.2019
Тимошенко обсудила с президентом Зеленским досрочные парламентские выборы

Тимошенко обсудила с президентом Зеленским досрочные парламентские выборы

18:33 12.06.2019
"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

18:30 12.06.2019
МВД намерено обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса во время выборов Раду

МВД намерено обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса во время выборов Раду

18:03 12.06.2019
АМПУ может инвестировать в развитие портов более 20 млрд грн за 5 лет в случае снижения ставки отчислений в бюджет

АМПУ может инвестировать в развитие портов более 20 млрд грн за 5 лет в случае снижения ставки отчислений в бюджет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США и КНР в итоге заключат торговое соглашение

Дуда надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в его стране

Российские военные перебрасывают дополнительные силы в Крым

Гройсман поручил Насалику и руководству ФГИ разблокировать закупки львовского угля и сделать уголь госшахт приоритетным для госэнергокомпаний

Прокуратура согласовала заочное сообщение о подозрении двум итальянцам, воевавшим на стороне "ДНР" в 2014 году

В латвийском Даугавпилсе зафиксирован исторический рекорд жары

Украинские пехотинцы укрепились на позициях в Марьинке

На Житомирщине работник лесхоза ранил из мелкокалиберной винтовки соседского подростка

Луценко сообщил о задержании местных чиновников, требовавших $500 тыс. за выделение земли в Черновицкой области под охотничье хозяйство

Общественные организации Донбасса выступают за создание онлайн-платформы для проектов по развитию пострадавших территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА