МВД намерено обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса во время выборов Раду

Министерство внутренних дел Украины намерено обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса на досрочных парламентских выборах, и рассчитывает на поддержку международных партнеров в этом процессе, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщает в среду пресс-служба министерства, Аваков в ходе встречи с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким заявил, что МВД настроено на обеспечение правопорядка и законности избирательного процесса на всех его этапах, и рассчитывает на поддержку международных партнеров, а также эффективную и объективную работу наблюдателей.

"Мы ожидаем публичную оценку нашей работы со стороны наших европейских, в том числе польских коллег", - сказал Аваков.

В свою очередь Цихоцкий поблагодарил министра за теплый прием и заверил в готовности к плодотворной работе.

Также посол положительно оценил работу украинских правоохранителей в деле задержания и выдачи Польше гражданина Грузии, которого разыскивали за совершение преступления на территории Польши.

Как обмечается, одним из приоритетов в двустороннем сотрудничестве между МВД Украины и Республикой Польша является обновление договорно-правовой базы.

Способствовать налаживанию действенного сотрудничества будет офицер связи - представитель MBCA в Украине Павел Добош.