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17:42 12.06.2019

Российские военные перебрасывают дополнительные силы в Крым

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Российские военные перебрасывают дополнительные силы в Крым

Россия за последние 18 месяцев перебрасывала дополнительные войска и вооружение на территорию Крымского полуострова, сообщает в среду американский интернет-журнал Defense One.

В распоряжение издания попали спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные в период с января 2018 по апрель 2019 года. На снимках, утверждает издание, в частности, запечатлены батареи С-400, причём как утверждается, их больше, чем считалось до сих пор. Также на фото видны истребители, размещенные в четырех разных местах.

В настоящее время в Крыму находятся 30 тыс. российских военных, Москва планирует направить туда еще 13 тыс. военнослужащих за ближайшие четыре года, рассказал изданию источник в разведке США.

Также источник издания рассказал, что в Крыму сейчас базируется 81 российский военный вертолет и самолет.

Черноморский флот России недавно получил 10 кораблей, способных запускать крылатые ракеты большой дальности "Калибр", рассказал еще один источник издания. "Калибры", по мнению одного из собеседников журнала, позволят Черноморскому флоту "наносить удары по целям за пределами Черного моря, в том числе по странам Южной Европы и по Сирии, даже не покидая Севастополя".

Источники издания заявили, что наращивание сил в Крыму предоставляет Москве больший контроль над Черным морем, кроме того, теперь дополнительные российские боевые самолеты и корабли размещены ближе к Ближнему Востоку.

Эксперт из работающего при Мидделберийском колледже центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения оружия Сара Бидгуд назвала наращивание сил Россией значительным и заявила, что из-за него союзники НАТО в регионе будут оказывать на альянс значительное давление.

Еще один специалист из этого центра Джеффри Льюис заявил, что Крым "щетинится ракетами как еж".

Теги: #сша #россия #украина #войска_рф #крым #войска
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