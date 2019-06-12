Прокуратура согласовала заочное сообщение о подозрении двум итальянцам, воевавшим на стороне "ДНР" в 2014 году

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, которые воевали на стороне боевиков так называемой "ДНР", - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины, 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР"", - написала Сарган на странице в соцсети Фейсбук в среду.

По ее словам, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году мужчины прибыли в г.Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных руководством.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила Сарган.