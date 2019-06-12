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16:13 12.06.2019

Украинские пехотинцы укрепились на позициях в Марьинке

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Украинские пехотинцы укрепились на позициях в Марьинке

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области, теперь до оккупированных Александровки и Донецка всего несколько сотен метров.

"Около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им.Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Следовательно, украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт.Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений", - сообщает пресс-центр ООС в соцсети Фейсбук в среду.

В сообщении отмечается, что благодаря укреплению позиций подразделения ООС контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.

"Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении составляет всего несколько сотен метров", - проинформировали в пресс-центре ООС.

"Можно сказать о более надежном обустройстве позиций, так как позиции не новые, они в качестве наблюдательных постов существовали более месяца назад. Это просто обустройство инженерных укреплений, они стали более надежными и защищенными, и это уже полноценный опорный пункт для подразделения", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре ООС в среду.

На уточняющий вопрос, были ли в последние дни продвижения украинских военнослужащих к новым позициям, в штабе ООС ответили отрицательно.

В пресс-центре отметили, что на данный момент расстояние между позициями на подконтрольной и неподконтрольной территории составляет около 200-300 метров.

Как рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила Назар Ильницкий в эфире радиостанции украинской армии "Армия FM", разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть саму линию столкновения в глубину от местного населения.

"Этот план разрабатывался не месяц назад командованием бригады и высшим командованием… Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – пояснил Ильницкий

Он пояснил, что такое предвидение обеспечивает большую безопасность для населения – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.

"Это, прежде всего, безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, так как лучше территория, лучше позиции, и отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что их работа не просто так, не стоит на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли", - сказал Ильницкий.

Теги: #марьинка #оос #россия #украина #пехотинцы
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