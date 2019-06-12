На Житомирщине работник лесхоза ранил из мелкокалиберной винтовки соседского подростка

В Житомирской области местный житель, работник лесного хозяйства, вероятно, случайно ранил из мелкокалиберного оружия 12-летнего подростка, находившегося в своем дворе.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, инцидент произошел в среду в с.Пятка Чудновского района. Около 12.30 в полицию поступила информация о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя села с ранением спины, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что 50-летний работник лесного хозяйства на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось, он попал в соседского подростка, находившегося в своем дворе.

Полиция проводит первоочередные мероприятия. Происшествие зарегистрировано должным образом. Кроме того, о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований. Все материалы готовы для передачи по подследственности.