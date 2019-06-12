Количество отравившихся в ресторане во Львове возросло до 55 человек

Количество отравившихся в ресторане "Червона рута" во Львове возросло до 55 человек, сообщил департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, в больницы начали обращаться клиенты ресторана, посетившие его 9-10 июня. Таким образом, число посетителей ресторана "Червона рута", обратившихся за медпомощью, возросло до 55.

По данным департамента, всего госпитализировали 49 человек, среди них шесть детей. В данное время на лечении в больницах Львова и Нового Роздола находятся 47 человек, из них пять детей. Состояние всех пострадавших – средней тяжести.

По данным Львовского горсовета, ресторан закрыт, в его работе обнаружены нарушения санитарного законодательства и технологии приготовления блюд. Также владельцы позволили привезти блюда, приготовленные организаторами свадьбы.

"Обнаружено очень много отклонений: грязная посуда, во всех кулинарных изделиях обнаружены стафилококк и кишечная палочка", - цитирует пресс-служба Львовского горсовета заведующую Львовского городского отделения областного лабораторного центра.

Как сообщалось, во Львове с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 44 человека, побывавшие на свадьбе в ресторане "Червона рута" 8 июня. Из них госпитализировали 39 человек.