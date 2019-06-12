События

14:44 12.06.2019

Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

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Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) завершило расследование аварии вертолета Ми-8 МТВ-1 (рег. № UR-CCM), которая произошла 25 января 2018 года на приаэродромной территории аэродрома Кременчуг (Б.Кохнивка).

В НБРГА назвали несколько причин столкновения вертолета с растяжкой телевизионной башни ТРК "Визит". В частности, несоответствие координат телевышки в инструкции выполнения полетов месту фактического ее нахождения; несоответствие нормативным требованиям средств светового ограждения указанной телевышки; ухудшение метеорологических условий и неприятие экипажем решения о переходе на полет по приборам; отклонение от требований по безопасной высоте полета, которое в НБРГА объясняют возможной угрозой обледенения.

В НБРГА также отметили ненадлежащий контроль за состоянием препятствий приаэродромной территории аэродрома "Кременчуг", отсутствие предупреждений о несоответствии светоограждения и дневной маркировки высотного препятствия в Сборнике аэронавигационной информации Украины.

В Нацбюро рекомендовали Государственной авиационной службе Украины организовать проведение внеплановой проверки актуальности данных о координатах и высоте препятствий, расположенных на приаэродромной территории аэродрома "Кременчуг", проверить их соответствие нормативным требованиям состояния их дневной и ночной маркировки, а также инициировать внесение соответствующих изменений в Инструкции по выполнению полетов и Сборник аэронавигационной информации Украины. Рекомендации также касаются усиления надзора за эксплуатантами аэродромов в части контроля за препятствиями на приаэродромной территории.

Также НБРГА рекомендовало ТРК "Визит" совместно с Кременчугским городским советом при взаимодействии с Госавиаслужбой привести в соответствие с нормативными требованиями состояние дневной и ночной маркировки телевышки.

При этом Министерству внутренних дел Украины было рекомендовано в рамках подготовки пилотов для авиации МВД обратить внимание на недостатки в организации метеорологического обеспечения полетов на аэродроме "Кременчуг".

Как сообщалось, вечером 25 января 2018 года в результате падения с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты" в Кременчуге погибли 4 члена экипажа.

Теги: #нбрга #крушение #украина #кременчуг #вертолет
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