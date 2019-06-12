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14:28 12.06.2019

В одесском медуниверситете выплатили зарплаты и стипендии

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В одесском медуниверситете выплатили зарплаты и стипендии

В Одесском национальном медицинском университете (ОНМедУ) выплатили зарплаты и стипендии в соответствии со сметой, утвержденной Министерством здравоохранения Украины.

Согласно сообщению министерства в Facebook, Государственная казначейская служба Украины провела по решению Окружного административного суда Киева выплаты, предусмотренные одновременно в несогласованном проекте сметы 2019 года и смете 2018 года, утвержденной легитимной администрацией университета и Минздравом в прошлом году. Это средства и начисления на заработную плату, стипендии студентам, оплату коммунальных услуг и энергоносителей, а также отчисления профвзносов, налоги, сборы и др.

В настоящее время выплаты по другим статьям расходов, согласно смете университета на 2019 год, остаются заблокированными, поскольку представленные проекты сметы были подписаны нелегитимным руководством ОНМедУ.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Минздрав отстранил Валерия Запорожана от исполнения служебных обязанностей ректора ОНМедУ, а в июле того же года досрочно расторг с ним контракт в связи с тем, что тот не допустил комиссию, прибывшую в университет для проверки его деятельности на занимаемой должности. Запорожан не согласился с решением Минздрава и отстаивал свою позицию в судах.

В начале лета 2018 года Минздрав назначил и.о. ректора ОНМедУ Константина Аймедова, однако Окружной админсуд Киева остановил это назначение и запретил министерству назначать кого-либо на эту должность (за исключением случаев, предусмотренных законом "О высшем образовании"). Минздрав подал апелляцию на это решение.

Позже, 7 сентября, ведомство признало в качестве и.о. ректора ОНМедУ проректора по научно-педагогической работе Владлену Дубинину и заявило, что все документы вуза Госказначейство будет принимать исключительно за ее подписью.

В начале декабря Минздрав заявил о захвате здания ОНМедУ сторонниками экс-ректора Запорожана и связал указанные события с рассмотрением комиссией Министерства юстиции жалобы Минздрава относительно незаконной регистрации руководителем ОНМедУ Юрия Сухина.

Кабинет министров 27 декабря 2018 года одобрил предложение Минздрава о создании Национального Одесского медицинского университета путем слияния Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского. Студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского должны были продолжить обучение в Национальном Одесском медицинском университете.

В мае 2019 года Пятый апелляционный административный суд снял с Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Одесской области обязательство осуществлять выплаты за подписью самопровозглашенного ректора Одесского национального медицинского университета Сухина.

Как отметили в Минздраве, выплаты зарплат и стипендий не будут возобновлены в ближайшее время, ведь сторонники экс-ректора ОНМедУ Запорожана препятствуют уполномоченным лицам осуществлять управление учреждением.

Теги: #стипендия #одесса #украина #минздрав #зарплата
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