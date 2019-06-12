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13:54 12.06.2019

Сын Василия Стуса возглавил набсовет ОКУ "Всеукраинская лига авторов"

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Сын Василия Стуса возглавил набсовет ОКУ "Всеукраинская лига авторов"

Сын поэта Василия Стуса и генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус возглавил наблюдательный совет организации коллективного управления (ОКУ) "Всеукраиснкая лига авторов", сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Министерство внесло организацию в реестр ОКУ 10 июня, закрепив за ней любую сферу добровольного коллективного управления имущественными правами авторов.

Общественная организация "Всеукраинская лига авторов" стала десятой зарегистрированной ОКУ.

Среди недавно внесенных в реестр также значится общественная организация "Синема", которая получила полномочия работать в любой сфере добровольного коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права в аудиовизуальной сфере.

Помимо них, в реестре значатся: общественное объединение "Украинская лига авторских и смежных прав", ассоциация по управлению аудиовизуальными правами "АРМА-Украина", Украинская лига музыкальных прав, Украинское общество музыкальных и театральных авторов, Украинский музыкальный альянс, Украинское агентство по авторским и смежным правам, общественные организации "Всеукраинское агентство авторских прав" и "Объединение коллективного управления "Обериг".

Теги: #стус #украина #кадры #мэрт
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