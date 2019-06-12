Минрегион намерен реформировать ГАСИ

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины намерено провести аудит и реформировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

"Уже разработали концепцию такого реформирования и план ее реализации. Ее основа - запуск электронного кабинета застройщика – нового и эффективного, чтобы с его помощью можно было быстро и удобно получить различные разрешительные документы. Это не просто упростит процедурно получение разрешений в строительстве, но сведет на нет коррупцию, влияние чиновников на принятие решений", – сказал замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, важно провести аудит и оптимизировать деятельность самой ГАСИ.

"Ввести действенный механизм привлечения к ответственности должностных лиц в случае нарушения градостроительного законодательства, ужесточить контроль над деятельностью экспертных организаций, сделать всю информацию публичной и открытой для каждого, чтобы не возникало вопросов. Тогда это будет эффективно", - пояснил замминистра.

Предполагается также ввести процедуру лишения архитекторов и экспертных организаций сертификатов за нарушения.

"Сейчас у нас повальные нарушения со стороны архитекторов и экспертных организаций, а ГАСИ не может заставить строить школу, она утверждает проект, если есть экспертиза. Мы выдаем сертификаты проектантам, архитекторам, экспертам, но, к сожалению, если они допускают нарушения, мы их не лишаем этих сертификатов. Будем лишать статуса экспертных организаций, а затем лишать сертификатов тех, кто выдает такие проектные решения", – отметил Парцхаладзе.