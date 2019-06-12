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12:45 12.06.2019

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

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Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно указу президента Украины №402/2019 от 12 июня 2019 года, обнародованному на сайте главы государства, Зеленский внес изменения в ст.1 президентского указа от 17 марта 2014 №309 "О членах наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", дополнив его таким текстом: "назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию)".

Также в указе говорится, что в связи с истечением срока полномочий членов набсовета "Укроборонпрома" Ярослава Скалько и Игоря Черкасского, абзацы о них из указа "О членах наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"" исключаются.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Главой НС "Укроборонпрома" на данный момент остается ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский.

 

Теги: #кадры #абромавичус #украина #укрборонпром
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