События

12:17 12.06.2019

Жительница Львова пыталась продать свою дочь для сексуальной эксплуатации за границей

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Жительница Львова пыталась продать свою дочь для сексуальной эксплуатации за границей

Полиция задержала 38-летнюю жительницу Львова за попытку продажи собственной дочери для сексуальной эксплуатации.

Как сообщает в среду отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, женщину задержали в международном аэропорту Львова при получении $2700.

Как утверждают в полиции, после получения денег львовянка планировала передать свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации в Чехии.

Сотрудники полиции установили, что задержанную ранее неоднократно привлекали к админответственности за невыполнение родительских обязанностей, насилие в семье и занятие проституцией.

Полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Теги: #львов #работорговец #украина #полиция
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