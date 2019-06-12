Директор ГБР будет контролировать Управление по расследованию преступлений, совершенных правоохранителями и судьями

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба вывел Второе управление организации досудебных расследований (Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) из подчинения своего первого заместителя Ольги Варченко и отныне будет сам контролировать это подразделение.

Это определено приказом Трубы от 10 июня, текст которого предоставил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ГБР.

Согласно документу, Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия, теперь подчиняется непосредственно Трубе. Ранее все следственные подразделения центрального аппарата ГБР подчинялись первому заместителю директора Бюро Ольге Варченко.

28 мая Труба уволил руководителя Второго управления Александра Туру в связи с несоответствием должности. Однако тот уже остановил действие приказа о своем увольнении в Окружном административном суде Киева.