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11:30 12.06.2019

В Казахстане вновь ограничен доступ к соцcетям, не работают мессенджеры

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В Казахстане вновь ограничен доступ к соцcетям, не работают мессенджеры

Пользователи интернета в Казахстане вновь испытывают проблемы с доступом в социальные сети, на данный момент не работает мессенджер WhatsApр.

Проблемы с доступом начались вечером во вторник и продолжились до утра среды, были недоступны ряд социальных сетей и мессенджеров.

В частности, пользователи социальных сетей отмечали ограничение доступа к Facebook, мессенджеру Telеgram, WhatsApр, сервису для обмена фото Instagram и хостингу Youtube.

В данное время жители Нур-Султана, Алматы и ряда регионов также продолжают жаловаться на работу социальных сетей и мессенджеров.

В день президентских выборов в минувшее воскресенье отмечались перебои в работе сотовой связи, а также ограничение доступа в социальные сети. В частности, связь была не доступна в здании ЦИК Казахстана, где проходили брифинги для СМИ о ходе голосования, а также в старом центре Нур-Султана, на правом берегу. Журналисты, работающие на избирательных участках в столице, также отмечали проблемы с доступом к Facebook и мессенджеру Telеgram.

В Алматы связь была недоступна в центре города.

Между тем, в МВД заявили, что о блокировке связи правоохранительные органы "не в курсе".

Позже на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не знал о блокировках соцсетей, происходящих в последнее время в Казахстане, заверив, что даст правоохранительным органам соответствующее поручение.

Теги: #соцсеть #цензура #казахстан
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