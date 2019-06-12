Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность Барышевским райсудом, авиакомпания работает в штатном режиме

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда Киевской области.

"Районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда", - написал министр на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он также отметил, что Мининфраструктуры удалось выяснить, что лицо, подавшее иск к SkyUp, имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем.

"Пока я министр инфраструктуры – SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - отметил Омелян.

В свою очередь в пресс-службе SkyUp подчеркнули, что "учитывая абсурдность и неправомерность действий суда", данное решение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде.

В компании заявили, что в самое ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований.

Кроме того, по мнению авиакомпании, суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хоздеятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры и Госавиаслужба Украины.

"Неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им определения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не являлся ее клиентом", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

В єтой связи в компании отмечают, что определение Барышевского райсуда никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции.

SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.