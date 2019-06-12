События

10:49 12.06.2019

Подозреваемому в избиении оператора харьковской службы новостей объявлено о подозрении

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Подозреваемому в избиении оператора харьковской службы новостей объявлено о подозрении

Полиция объявила о подозрении одному из причастных к жестокому избиению оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

"Харьковские полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на видеооператора. Им оказался 26-летний харьковчанин. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, в среду суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, следствие будет требовать содержания под стражей без определения залога.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст.187 (разбой).

Теги: #подозрение #украина #полиция #харьков
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