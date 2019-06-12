На лесоперерабатывающем предприятии в Киевской области работали более 20-ти нелегалов из стран Африки и Китая

Правоохранители обнаружили на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района Киевской области 24 нелегала из стран Африки и Китая.

Как сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, иностранцев на этом предприятии обнаружили в результате обысков и других следственных действий. Граждане прибыли из Китая, Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара.

Установлено, что иностранные граждане прибыли в Украину под предлогом обучения в высших учебных заведениях, но на самом деле привлекались к незаконному труду.

В настоящее время предпринимаются меры по депортации нелегалов, устанавливается круг причастных к незаконному трудоустройству.