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09:46 12.06.2019

Власти Италии смогут налагать штрафы на владельцев лодок с иммигрантами

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Власти Италии смогут налагать штрафы на владельцев лодок с иммигрантами

Правительство Италии одобрило законопроект, который регулирует деятельность судов в итальянских территориальных водах, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Кабинет министров одобрил указ, который дает министерству внутренних дел под руководством Маттео Сальвини больше полномочий по отношению к иммигрантам, которые приплывают на лодках в территориальные воды Италии", - отмечает агентство.

Законопроект дает возможность конфисковывать лодки у тех, кто неоднократно нарушал итальянские законы. Кроме того, итальянские власти смогут налагать штрафы от 10 тыс. до 50 тыс. евро на капитана и владельца судна, которые не выполняют приказы береговой охраны, либо нарушают нормы международного права.

"Я думаю, мы одобрили шаг в направлении безопасности нашей страны", - сказал Сальвини.

СМИ отмечают, что число иммигрантов, прибывающих в Италию, резко сократилось после прихода Сальвини в МВД в 2018 году.

Теги: #транспорт #италия #иммигранты #закон #лодка
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