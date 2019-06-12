События

08:50 12.06.2019

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 42,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств

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За минувшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил последовали 42,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств, сообщила Государственная пограничная служба.

"В целом через КПВВ последовало 42,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро среды в очередях собралось 195 автомобилей.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 15/35; "Гнутово" - 20/15", - рассказали пограничники.

Кроме того во вторник пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.

"Через линию разграничения пытались провезти смартфоны, автозапчасти, инсектициды и табачные изделия на общую сумму почти 150 тыс. грн", - отметили в ведомстве.

Представители ГФС изъяты ли товары для осуществления оформления материалов дел об административных правонарушениях.

Теги: #транспорт #оос #кпвв #украина
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