На Херсонщине подтопленными остаются 36 приусадебных участков

По состоянию на утро среды в Херсонской области остаются подтопленными 36 приусадебных участков, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 12 июня остаются подтопленными 36 приусадебных участков", - сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Для откачки воды привлечены 39 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 9 единиц техники. В течение суток откачано 7 тыс. 200 куб. м воды (всего с начала работ 23 тыс. 400 кубометров).

В ГСЧС напомнили, что 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в с.Новая Маячка Алешковского района.