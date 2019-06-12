События

07:46 12.06.2019

В Закарпатской области в ДТП с участием лесовоза погибли пять человек

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В лесном массиве вблизи с.Тарасовка Тячевского района (Закарпатская обл.) в результате повреждения грузового автомобиля погибли пять человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с.Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины и поврежденный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисковым работам привлекалось 53 человека и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее региональное интернет-издание "Новости Закарпатья" сообщало, что из-за сильной грозы водитель лесовоза не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. В результате этого погибли пять жителей с.Тарасовка (Тячевский район), находившихся в машине.

Теги: #лесовоз #украина #дтп_жертвы #закарпатская_область
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