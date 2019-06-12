События

07:23 12.06.2019

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

2 мин читать

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 17 раз позиции Объединенных сил. В частности, пять раз Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Пески - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Авдеевка – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды Марьинку - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны семь раз. В частности, у Попасной – из 122 мм артиллерии, на окраине Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Станица Луганская – из стрелкового оружия, у Гладосово – из артиллерии калибра 122 мм, вблизи Золотого - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на окраине Южного – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 11 июня два боевика уничтожены и 7 ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Водяное – из стрелкового оружия, Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелковогооружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил у Новгородского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия, на окраине Зайцево - из 120 мм минометов.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:32 12.06.2019
В Голосеевском районе Киева более чем на сутки ограничат движение транспорта

В Голосеевском районе Киева более чем на сутки ограничат движение транспорта

05:37 12.06.2019
Главу ОТО на Днепропетровщине подозревают во взятке в размере $25 тыс.

Главу ОТО на Днепропетровщине подозревают во взятке в размере $25 тыс.

04:32 12.06.2019
В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

03:35 12.06.2019
В Киеве хотят установить около 3 тысяч контейнеров по раздельному сбору мусора

В Киеве хотят установить около 3 тысяч контейнеров по раздельному сбору мусора

02:54 12.06.2019
ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

02:48 12.06.2019
Получение госуслуг в режиме "онлайн" позволяет гражданам не встречаться с чиновниками

Получение госуслуг в режиме "онлайн" позволяет гражданам не встречаться с чиновниками

01:52 12.06.2019
В Луганской области осудили еще одного организатора псевдореферендума

В Луганской области осудили еще одного организатора псевдореферендума

00:50 12.06.2019
В Киеве создано спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами

В Киеве создано спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами

23:56 11.06.2019
ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

23:32 11.06.2019
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения для запуска с 1 июля рынка электроэнергии

Гройсман: Кабмин принял необходимые решения для запуска с 1 июля рынка электроэнергии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Палате представителей приняли резолюцию, обвиняющую Барра и Макгана в неуважении к Конгрессу США

Литва передала Украине миллион единиц военной техники

Шотландцы отвергают Brexit - первый министр страны

Глава избиркома Великобритании рассказал украинским коллегам о специфике голосования по почте

Для вступления Украины в ЕС хотя бы через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра

Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

Омбудсмен Украины предлагает Москальковой обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

СБУ разоблачила очередные попытки вербовки "МГБ ЛНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях

Зеленский хочет отставки Луценко из-за отсутствия юридического образования

Прокуратура открыла дело по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия во время пожара в Одесской психбольнице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА