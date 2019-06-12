За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 17 раз позиции Объединенных сил. В частности, пять раз Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Пески - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Авдеевка – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды Марьинку - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны семь раз. В частности, у Попасной – из 122 мм артиллерии, на окраине Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Станица Луганская – из стрелкового оружия, у Гладосово – из артиллерии калибра 122 мм, вблизи Золотого - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на окраине Южного – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 11 июня два боевика уничтожены и 7 ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Водяное – из стрелкового оружия, Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелковогооружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил у Новгородского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия, на окраине Зайцево - из 120 мм минометов.