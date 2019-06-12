События

06:32 12.06.2019

В Голосеевском районе Киева более чем на сутки ограничат движение транспорта

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В столице с 12 до 13 июня на местном проезде ул.Академика Заболотного частично ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на местном проезде ул.Академика Заболотного на участке от ТРЦ "Магелан" в Феофановского рынке будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
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