Главу ОТО на Днепропетровщине подозревают во взятке в размере $25 тыс.
Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона готовит подозрение главе Любимовской объединенной территориальной общины (ОТО) области за требование взятки на общую сумму $25 тыс., сообщила пресс-служба прокуратуры.
"Установлено, что за выделение в собственность гражданина двух земельных участков на территории поселка Первое мая Любимовского ОТГ глава общины требовал от него неправомерную выгоду в размере $25 тыс", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что чиновника задержали по ч.4 ст.368 УК Украины после получения во вторник всей суммы взятки.
В настоящее время ведется следствие.
Как отмечается, военная прокуратура готовит также обращение в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения.