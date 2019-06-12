Главу ОТО на Днепропетровщине подозревают во взятке в размере $25 тыс.

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона готовит подозрение главе Любимовской объединенной территориальной общины (ОТО) области за требование взятки на общую сумму $25 тыс., сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что за выделение в собственность гражданина двух земельных участков на территории поселка Первое мая Любимовского ОТГ глава общины требовал от него неправомерную выгоду в размере $25 тыс", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что чиновника задержали по ч.4 ст.368 УК Украины после получения во вторник всей суммы взятки.

В настоящее время ведется следствие.

Как отмечается, военная прокуратура готовит также обращение в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения.