События

05:37 12.06.2019

Главу ОТО на Днепропетровщине подозревают во взятке в размере $25 тыс.

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Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона готовит подозрение главе Любимовской объединенной территориальной общины (ОТО) области за требование взятки на общую сумму $25 тыс., сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что за выделение в собственность гражданина двух земельных участков на территории поселка Первое мая Любимовского ОТГ глава общины требовал от него неправомерную выгоду в размере $25 тыс", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что чиновника задержали по ч.4 ст.368 УК Украины  после получения во вторник всей суммы взятки.

В настоящее время ведется следствие.

Как отмечается, военная прокуратура готовит также обращение в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения.

Теги: #взятка #украина #чиновник #днепропетровская_область
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