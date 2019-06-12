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04:32 12.06.2019

В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

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В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

В Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 тыс. тонн мусора в год, который будет также сортировать мусор, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

Также он напомнил, что в октябре 2017 года была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 года - Национальный план.

"Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, согласно с Минрегионом и Минприроды", - рассказал замглавы КГГА.

Кроме того, Пантелеев отметил, что Киев отказался от локации для строительства мусороперерабатывающего завода возле ТЭЦ-6 на Троещине (Деснянский район г.Киева).

"Хочу сразу отметить, чтобы не было спекуляций и сплетен - от строительства мусороперерабатывающего завода возле ТЭЦ-6 город отказался", - отметил замглавы КГГА.

Теги: #киев #украина #комплекс #мусороперерабатывающий
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