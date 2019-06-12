В Киеве хотят установить около 3 тысяч контейнеров по раздельному сбору мусора

В июле Киевская власть намерена запустить пилотные проекты с целью раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБВ), планируется установить до трех тысяч контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы встретились с перевозчиками мусора, работающие в столице, и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями и уже в процессе пилотирования мы определим наиболее эффективную", - рассказали в ведомстве.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, развитие системы раздельного сбора является частью общей стратегии Киева по внедрению европейских методик обращения с бытовыми отходами.

"Очень важно на первом этапе развивать бытовое сортировки, направлять вторсырье на переработку. А также создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций", - отметил он.