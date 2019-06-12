В Луганской области осудили еще одного организатора псевдореферендума

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении "председателя избирательной комиссии", который в 2014 году проводил незаконный "референдум" в Станично-Луганском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жителя Луганской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2014 года гражданин Украины совместно с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, обеспечил проведение так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района.

Отмечается, что согласно отведенной ему роли обвиняемый решал организационные вопросы, а именно объявлял о начале и конце избирательного процесса на "участке", обеспечивал сохранность ящиков, кабинок и бюллетеней, проводил инструктаж с членами "избирательной комиссии" и предоставлял указания по подсчету голосов.

По информации прокуратуры, вместе с другими "членами комиссии" мужчина передал протокол, заполненные бюллетени и списки избирателей представителям так называемое "ЛНР" для дальнейшего объявления результатов псевдореферендума.

"Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт договору о признании виновности направлен в Беловодский районный суд Луганской области.