В Киеве создано спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами

В Киеве на базе Территориального медицинского объединения "Психиатрия" создали и обустроили специализированное отделение для содержания лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся под стражей, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"На сегодняшний день заключенные с расстройствами психики будут находиться под наблюдением специалистов Территориального медицинского объединения "Психиатрия", отдельно от других заключенных, и смогут получать высокоспециализированную психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, столичная прокуратура неоднократно обращала внимание государственных органов относительно ненадлежащего медицинского обеспечения заключенных, содержащихся в Киевском следственном изоляторе и страдающих психическими расстройствами. Только в 2018 году на территории Киевского СИЗО умерли двое заключенных с психическими расстройствами, а в 2017 - четверо.

В прокуратуре также отметили, что условия содержания лиц в этом спецотделении не отличаются от условий содержания в следственном изоляторе, помещения оснащены камерами видеонаблюдения и находятся под усиленным наблюдением.