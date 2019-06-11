ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ срочно поместить в больницу обвиняемого в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в связи с ухудшением его состояния, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката Бекирова Исляма Велиляева, ЕСПЧ принял такое решение11 июня.

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека (В России – ИФ) Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", - сказал адвокат.

Как отмечается, согласно правила 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к активисту Бекирову, власть России обязана незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.